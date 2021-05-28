Министр энергетики США назвала газ из России 'самым грязным в мире'

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвала российский газ "самой грязной формой природного газа на Земле". Также она выступила против строительства газопровода "Северный поток-2".

"Одна из причин, по которой этот трубопровод очень опасен, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле без каких-либо гарантий по выбросам метана", – отметила Грэнхолм. Об этом сообщает Washington Examiner.

По ее словам, Министерство энергетики не участвовало в решении, принятом Государственным департаментом, который сослался на геополитические причины в отказе от санкций.

"Это было невероятно плохое решение… Возможно, этот вопрос о санкциях в отношении трубопровода должен был возникнуть гораздо раньше при его строительстве. Это хороший урок для продвижения вперед. Мы должны были остановить его до того, как он будет построен, а не после того, как он будет построен", – резюмировала Грэнхолм.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 11 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с Робертом Габеком. Они обсудили негативное влияние "Северного потока-2" на безопасность и стабильность в Европе.

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