Минэнерго рассчитывает на скорейшее прекращение манипуляций на рынке электроэнергии

Министерство энергетики на следующей неделе представит проект изменений в закон, ограничивающий махинации спекулянтов на рынке электрической энергии, из-за которых государственные компании терпят убытки.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова министра Германа Галущенко.

"Это ненормально, когда компании сначала покупают электроэнергию, потом расторгают договора, а государственные генерации несут убытки", – отметил Галущенко, добавив, что уже на следующей неделе будут предложены изменения в закон о рынке электроэнергии, также ограничивающие спекуляции.

Также оценивая последствия обвала цен на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в первые дни июля, Галущенко выразил надежду на принятие аукционным комитетом 9 июля так называемого Black List компаний, которые прибегают к манипуляциям.

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Также он также раскритиковал решение НКРЭКУ допустить импорт электроэнергии из России и Беларуси с 1 октября. Отвечая на вопрос о дальнейшей перспективе запрещенного регулятором до 1 октября импорта э/э из России и Беларуси, министр высказался о намерении противостоять его возобновлению.

"Будем делать все, чтобы не возобновилась эта история. Это не наш путь", – заверил Галущенко.

Ранее Министерство энергетики, НАЭК "Энергоатом" и госкомпания "Центрэнерго" неоднократно призывали НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.

Однако НКРЭКУ трижды отказалось устранять махинации, заявив о недопустимости "ущемления прав трейдеров".

Регулятор также официально обвинил "Энергоатом" и Минэнерго в непрофессионализме и неэффективности.