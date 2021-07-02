НКРЭКУ обеспокоена потерей доходов приближенных к ней трейдеров при перепродаже электроэнергии АЭС

Энергетический регулятор НКРЭКУ выразил обеспокоенность снижением доходов трейдеров-спекулянтов при перепродаже электроэнергии государственных АЭС на бирже из-за перехода электростанций на продажу электроэнергии непосредственно потребителям по прямым договорам.

Об этом говорится в заявлении НКРЭКУ, обнародованном вечером 2 июля.

"В первые дни июля 2021 на рынке "на сутки вперед" (РСВ) наблюдается резкое снижение цены, вызванное выводом спроса с рынка "на сутки вперед" на рынок двусторонних договоров (РДД)", – говорится в заявлении регулятора.

Регулятор осудил решение реальных производителей увеличить объем продажи электроэнергии по двусторонним договорам, к которому они вынуждено прибегли из-за ценовых махинаций трейдеров на "рынке на сутки вперед".

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"Нетипичное поведение участников рынка вызывает серьезные вопросы и подтверждает проблему избыточного рыночной власти отдельных игроков, которые могут снижать цену РСВ (путем уменьшения спроса) или повышать цену РСВ (путем уменьшения предложения и увеличение спроса)", – заявил регулятор НКРЭКУ.

Ранее Министерство энергетики, НАЭК "Энергоатом" и госкомпания "Центрэнерго" неоднократно призывали НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.

Однако НКРЭКУ трижды отказалось устранять махинации, заявив о недопустимости "ущемления прав трейдеров".

Регулятор также официально обвинил "Энергоатом" и Минэнерго в непрофессионализме и неэффективности.