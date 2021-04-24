Метинвест поможет реконструировать заповедник 'Хортица' в Запорожье

Компания Метинвест выступит стратегическим партнером проекта развития Национального заповедника "Хортица" и поможет провести реконструкцию острова к 30-й годовщине Независимости Украины.

Соответствующий Меморандум о консолидации усилий государства и бизнеса по комплексному восстановлению Хортицы был подписан Минкультуры, Запорожской ОГА и комбинатом "Запорожсталь" Группы Метинвест 23 апреля.

Метинвест полностью профинансировал разработку концепции проекта реконструкции Музея истории Запорожского казачества и Кургана единства на острове. Провести ее планируют к 30-летию Независимости.

Генеральный директор "Запорожстали" Метинвеста Александр Мироненко напомнил, что строительство историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" на Хортице ранее профинансировал "Запорожсталь" и сейчас комбинат готов участвовать в проведении реконструкции.

"Новый проект реконструкции — это новый этап сотрудничества бизнеса и государства. Мы чувствуем особую связь с главной дестинацией Запорожья и стремимся сделать ее еще более величественной, привлекательной и комфортной для миллионов украинцев и гостей города", - сказал Мироненко.

В свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подчеркнул, что работа по возрождению острова Хортица будет масштабной, поэтому крайне важным является участие в ней компании Метинвест, как опытного инвестора.

"Проект реализуется под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского. Любые преобразования на острове возможны только с сохранением культурного и научного наследия. Важно, что к нам присоединяется для реализации этого глобального проекта инвестор, международная компания Метинвест, у которой есть успешный опыт реализации проектов национального масштаба и которая готова стать проводником преобразований Хортицы", - сказал Ткаченко.

Проект реконструкции Национального заповедника "Хортица" представляет полное обновление острова с максимально бережной реконструкцией инфраструктуры, с сохранением природного баланса и биоценоза заповедника. Ключевая задача проекта — восстановить и реконструировать существующие объекты, полностью исключая новые застройки. Музей истории запорожского казачества вошел в список 150 туристических "магнитов", которые планируется реконструировать в ходе реализации инициативы Президента Украины "Большая реставрация".

Напомним, в 2007 году "Запорожсталь" полностью профинансировал создание историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" на о. Хортица, который воссоздает образ казацкой столицы и атмосферу времён казачества и является единым собирательным образом всех существовавших в старину Сечей. Здесь собраны самые интересные элементы архитектуры, культуры, быта и жизни запорожских казаков. При этом "Запорожсталь" Метинвеста также финансировал создание военной пушкарни, экспозиций "Казацкий лагерь", "Времена казацкие – Сечи запорожские", реконструкцию музейных студий заповедника и подводные археологические экспедиции по подъему со дна реки Днепр артефактов для музея.