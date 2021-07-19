Строительство "Метинвест Политехника" – шанс развивать высокотехнологичную и конкурентоспособную Украины, – Шкарлет

В Мариуполе Группа компаний "Метинвест" начинает строительство университетского городка первого негосударственного горно-металлургического вуза "Метинвест Политехника".

Как сообщает 24 канал, символом старта этого проекта стал макет главного корпуса будущего вуза. Его дизайн разработал известный нидерландский архитектор Хироки Мацуура.

"На Донбассе именно в кооперации с другими учреждениями происходит возрождение и именно при поддержке такого мощного инвестора, как "Метинвест", происходит такое большое красивое событие. Я думаю, что это большой хороший пример и для подражания всех других территорий, если мы хотим развивать это государство, как высокотехнологичное, высокодоходное и конкурентоспособное в будущем", – заметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

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В будущем университете будут готовить специалистов в сфере металлургии и горного дела. Для преподавания в вузе привлекаются ученые и практики из Германии, Польши, Португалии, а также украинские педагоги из других вузов и специалисты из "Метинвеста". Чтобы максимально соответствовать современным требованиям бизнеса, студенты будут проходить стажировку на металлургических предприятиях. В Министерстве образования и науки Украины инициативу создания негосударственного вуза оценили положительно.

"Сегодня мы переживаем перерождение металлургии, входим в новый цикл обновления. Металлургия должна стать более экологически чистой, углеродно-нейтральной, более автоматизированной и диджитальной. Для этого нужны люди, которые будут это делать. И вот "Метинвест Политехника", я уверен, даст тех людей, которые смогут реализовать эти планы, даст новый толчок экономике всей страны. И я уверен, приведет к успеху страны в целом", – рассказал генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Построить первый учебный корпус "Метинвест Политехника" планируют к сентябрю 2022 года. Поэтому уже сейчас университет активно формирует штат, разрабатывает учебные программы, привлекает в образовательную работу международных партнеров.