Меркель высказалась о санкциях США против "Северного потока-2": страны проведут переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает переговоры с США по газопроводу "Северный поток-2". Она считает санкции против него сомнительными.

Об этом сообщает "Европейская правда". "Мы будем обсуждать с США "Северный поток-2" снова, я это приветствую, потому что критически отношусь к экстерриториальным санкциям, независимо от того, где они применяются. Я считаю, что это сомнительный инструмент", – рассказала Меркель после завершения саммита ЕС в Брюсселе (Бельгия).

Она также заявила, что энергетические связи Европы с РФ существуют давно и о них надо думать так же, как и о трубопроводах, идущих через Украину.

"И мы очень четко должны определить, о чем мы говорим: или мы говорим об энергетической зависимости от РФ, или об энергетических связях, которые у нас уже есть с Россией, которые также существовали и во время "холодной войны". Или мы говорим о "Северном потоке-2" как об инструменте, который уменьшает для Украины плату за газ, который идет по ее территории. Здесь мы всегда говорим, что у Украины должна оставаться возможность получать эту плату. Это разные вещи. Я лично считаю, что все, что было возможным во времена "холодной войны", возможно и сегодня. Но я также всегда говорю о высоком приоритете Украины", – отметила канцлер.

Напомним, президент США Джо Байден объяснил свой отказ от введения новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" тем, что проект почти завершен. По его убеждению, такой шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой.

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