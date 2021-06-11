Меркель поедет в США для разрешения споров по 'Северному потоку-2'

Канцлер Германии Ангела Меркель готовится к поездке в Вашингтон. Цель визита – разрешение спора с правительством США по поводу газопровода "Северный поток-2".

Точная дата еще не назначена, но встреча запланирована на июль или август. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники.

Обсуждения между правительствами двух стран в настоящее время продолжаются.

Поездка станет первым визитом канцлера в столицу США после победы на выборах президента Джо Байдена над Дональдом Трампом. Переговоры охватят широкий круг тем, но "Северный поток-2" будет играть особенно важную роль.

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Советник Меркель по внешней политике Ян Хеккер и советник Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан недавно искали пути выхода из дилеммы трубопровода в Вашингтоне. Встреча не смогла разрешить конфликт, но обе стороны сочли ее конструктивной.

Американцы увидели возобновление готовности федерального правительства Германии откликнуться на их аргументы.

По информации издания, немцы выдвинули предложения о том, как можно уладить конфликт. Теперь они должны быть доработаны и согласованы, а затем послужат основой для встречи Байдена и Меркель.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 11 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

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