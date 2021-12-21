Мэрия райцентра под Одессой купила дорогой автомобиль на подозрительных торгах
Березовской городской совет Одесской области купила за 1,175 млн грн кроссовер Toyota RAV4 2.5 Hybrid. При этом тендер прошел при странных обстоятельствах – единственный конкурент победителя выставил цену на 5 тыс. грн выше и отказался ее понижать. Победитель же входит в группу компаний и ранее побеждавших в подобных торгах.
Согласно информации в ProZorro, деньги за автомобиль получит компания "ВиДи Пальмира". Согласно данным "Опендатабот", она входит в состав группы компаний "ВиДи Групп".
Также в эту группу входят "ВиДи Автострада" и "ВиДи-Санрайз". Эти компании известны тем, что в последнее время тоже продавали государству дорогие автомобили на странных тендерах:
"ВиДи Автострада" продало "Укргидроэнерго" внедорожник Toyota Land Cruiser UL 3.5 Twin Turbo 10 A/T за 2,77 млн грн – при этом его единственный конкурент выставил цену на 300 грн выше и отказался ее понижать;
"ВиДи-Санрайз" продало Козинскому поселковому совету в Киевской области Nissan X-Trail 2.5 с панорамной крышей за 892 тыс. грн – на тендере же его единственный конкурент выставил цену на 2 тыс. грн выше и отказался ее понижать.
Тендер же, который выиграла "ВиДи Пальмира" прошел по схожему сценарию. Ее единственным конкурентом было ООО "Артмотор", чье предложение было на 5 тыс. грн выше – 1,18 млн грн. Торговаться "Артмотор" отказался.Что это за автомобиль
По ифнормации "Наших грошей", в автосалонах Toyota RAV4 Hybrid в комплектации, которую приобрел Березовской городской совет, продают за 1,19 млн грн. В базовой же комплектации авто можно приобрести за 920 тыс. грн.
Проданный же "ВиДи Пальмирой" автомобиль будет иметь подогрев передних сидений. А кроме того:
аудио систему JBL;
отделку сидений из искусственной кожи;
электронное зеркало заднего вида Smart View Mirror;
подогрев лобового стекла;
двухзонный климат-контроль;
8-дюймовый светодиодный монитор сенсорный дисплей;
переключатель режимов управления.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что госкомпании тратят огромные деньги на дорогие смартфоны. В частности, самый дорогой мобильный телефон среди всех остальных осенью купило ЧАО "Укргидроэнерго". За неизвестную модель крупнейшая гидрогенерирующая компания, по данным ProZorro, в Украине отдала 34 402 грн.