Госкомпании тратят огромные деньги на дорогие смартфоны – кто купил самый "навороченный" телефон

Осенью самый дорогой мобильный телефон среди всех госкомпаний купило ЧАО "Укргидроэнерго". За неизвестную модель крупнейшая гидрогенерирующая компания, по данным ProZorro, в Украине отдала 34 402 грн.

Телефон был куплен у ФЛП Кирилюк Владимир Ярославович для филиала "Дирекция по строительству Днестровской ГАЭС", сообщают "Наші гроші". При этом там подчеркивают: модель гаджета – неизвестна, поскольку на странице отчета о заключенном договоре этой информации нет.

"Это была допороговая закупка. Без использования электронной системы", – говорится в сообщении.

"Нижнеднестровская ГЭС" – неизвестная модель за 32 999 грн

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Этой компанией владеют государство и "Укргидроэнерго". Телефон неизвестной модели был куплен за 32 999 грн у ООО "Диеса".

"Дія" – Apple iPhone 12 Pro Max 128GB за 31 890 грн

Компания Министерства цифровой трансформации, поддерживающая электронный сервис государственных услуг купила смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 128GB за 31 890 грн. Эта модель была представлена ​​в октябре 2020 года и оставалась флагманом, пока Apple не представила следующую модель iPhone 13 в сентябре 2021 года.

Примечательно, что в интернет-магазинах смартфоны iPhone 12 Pro Max 128GB можно купить дешевле. Там ихняя цена стартует от 28 тыс. грн.

Правда, можно купить и дороже. Разброс цен составляет 16 тыс. грн: 28-44 тыс. грн.

"Дія" – OnePlus 9 Pro 12/256GB за 23 000 грн

Этот телефон "Дія" купила по рынковой цене. В интернет-магазинах их продают по 20-23 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Министерство цифровой трансформации Украины запускает бета-тест декларирования места жительства онлайн на портале Дія. Услугу должны масштабировать на всю страну, хотя для жителей нескольких городов она станет доступна позже.