Медведчук расширил свой бизнес в РФ еще двумя сетями АЗС – ''Схемы''

Бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, неплохо устроился в России, где он оказался после обмена пленными. Нефтяной бизнес, связанный с кумом российского диктатора, взял под контроль еще две сети автомобильных заправок в РФ.

Видео дня

Речь идет о сетях АЗК "ЛТК" и "Новый поток". Об этом сказано в совместном расследовании "Схем" с проектом Scanner Project (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"ЛТК" продает горючее на семи АЗС на территории Липецкой области, а "Новый поток" – на 26 заправках в Тюменской и Курганской областях РФ. Эти 33 АЗС перешли под контроль акционерного общества "ГК Маркет", которое теперь принадлежит Тимуру Абертасову и Николаю Сухову. Эти люди связаны с бизнесом семьи Медведчука.

Тимур Абертасов ранее работал в компании "ЮГ Энерго" Оксаны Марченко. А Николай Сухов является действующим директором представительства швейцарской NewCoal Trading, через которую нефтепродукты с завода Медведчука поставлялись в США для ExxonMobil.

Ранее на РосТВ Медведчук заявил, что он создает новое политическое движение. Вероятно, что именно для его финансирования семья предателя Украины и нашла в РФ новую "кормушку" в виде двух сетей АЗС.

"После обмена Виктора Медведчука на украинских защитников он заявил о создании нового политического движения. Синхронно с этим структуры, связанные с бизнесом его семьи, начали расширяться и осваивать новые рынки", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– После обмена пленными Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и их 18-летняя дочь Дарья устроилась в столице страны-агрессора Москве. Подробнее об этом читайте по ссылке.

– Пророссийский политик заявил, что он хочет показать "другую Украину" и обвинил президента Украины в "войне до последнего украинца в пользу Запада".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!