Медведчук больше не контролирует Новошахтинский завод и танкеры в РФ – "Схемы"

Семья народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука лишилась шесть предприятий в РФ, задействованных в нефтепереработке и нафтопродаже. Один из них – "Новошахтинский завод нефтепродуктов", который ранее попал под украинские санкции.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" со ссылкой на данные реестра юридических лиц России, пишет "Радио Свобода". Так, 5 апреля российская компания "Юг Энерго", которую, согласно декларации Виктора Медведчука, контролирует его жена Оксана Марченко, сменила владельцев.

Выписка из госреестра "Радио Свобода"

Отметим что так как "Юг Энерго" является "материнской" компанией нефтеперерабатывающего бизнеса условной группы НЗНП, семья нардепа потеряла контроль еще над пятью предприятиями. Речь идет о ТД "НЗНП" (компания, которая занимается продажей нефтепродуктов), "Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик), "НЗНП Инжиниринг" (строительная и проєктувальна компания), "Роузвуд Шиппинг" (компания-перевозчик, которая владеет восемью нефтяными танкерами) и АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов". Последний, по данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, поставлял нефтепродукты в ОРДЛО.

Однако семьи Медведчука и его соратника Тараса Козака продолжают владеть компанией "НЗНП Трейд", которая на сомнительном конкурсе получила право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском округе (запасы оценивают в почти 137 миллионов тонн). Учредителями "НЗНП Трейд" так же остается гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк (25%), АО "Ренессанс" Оксаны Марченко (61%) и АО "Финконсалтпро" (14%).

Как стало известно ранее, активы семьи нардепа Виктора Медведчука в 2020 году выросли вдвое по сравнению с 2019-м. Отмечается, что большинство сбережений хранится в российских рублях в белорусском банке.

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