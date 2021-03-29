Медики Днепра смогут быстрее спасать тяжелых больных благодаря "Великому будівництву" Зеленского

В Днепре продолжается реконструкция приемного отделения городской больницы №9. Во время реализации программы президента "Велике будівництво" больница уже получила один из самых мощных в городе томографов.

Сейчас продолжается капитальный ремонт диагностического блока, сообщает сайт Днепропетровской ОГА.

Эта больница – одна из 13 в области, где ведутся работы в рамках программы президента.

"Реконструированные приемные отделения станут надежной опорой медикам. В одном месте будут сконцентрированы и специалисты, и техника. Работать будут круглосуточно", – заявил глава области Валентин Резниченко.

Реконструкция отделения ведется в две очереди, чтобы не останавливать прием пациентов. Сейчас работы ведутся в диагностическом блоке. Первая очередь реконструкции почти закончена – сделана электричество и установлена сантехника, кладется плитка и кафель.

После завершения работ в диагностическом блоке планируется обновить лечебный блок.

В результате реконструкции больница получит современные смотровые, манипуляционные, перевязочные, больничные кабинеты, зал ожидания, регистратуру. Кроме этого, в заведении появятся современная лаборатория срочных анализов, операционные и реанимация.

"Как театр начинается с вешалки, так и любая больница – из приемного отделения. То, что взялись за реконструкцию – правильно. Сможем течение первой" золотой "часа предоставлять экстренным пациентам помощь", – сказала генеральный директор больницы Елена Финкова.

Напомним, ранее заместитель председателя Офиса Президента, координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко озвучил цели программы на 2021. По его словам, до конца года в Украине будет отремонтировано, реконструировано и построено 177 приемных отделений больниц .