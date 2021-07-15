Масло уже разлито: захочет ли агрохолдинг "Кернел" упасть?

Одной из флагманских отраслей Украины является сельское хозяйство. Страна входит в топ-10 мировых производителей агропродукции, сезон реализации урожая (осень) всегда приносит в страну "приливную волну" валюты, а цены на сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках сейчас высоки.

Теоретически, это должно приносить достойные прибыли аграриям, и именно они должны быть ведущими налогоплательщиками – в частности, НДС. Зато эти компании платят не 20% НДС, как другой бизнес, а только 14%.

Это "улучшение" (Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции") вступило в силу со слома зимы и весны этого года – в начале аграрного сезона. Напомним: именно тогда рядовые украинцы заметили скачок цен на агропродукцию (гречка, сахар, борщевой набор и т. д.).

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Лидером повышения стал один из важнейших и самых традиционных товаров – масло, стоимость которой выросла за месяц-два практически вдвое, с 30-40 грн до 50-60 грн. По странному совпадению, СМИ запестрели материалами, из которых следовало, что вовремя принят закон о снижении НДС для аграриев поможет стабилизировать цены и помочь наиболее уязвимым гражданам.

Зато мировая практика показывает, что после подобных мероприятий ощутимого "улучшения жизни уже сегодня" у самых бедных граждан не происходит: цены, если и снижаются, то совсем немного.

Что-то подобное, ожидаемо, и произошло в Украине в последние месяцы: цены на то же масло подскочили на 60-100%, а затем снизились на несколько гривен. С учетом количества масла, которое потребляет человек, можно утверждать, что благодаря снижению НДС на агропродукцию с 20% до 14%, средняя украинская семья смогла сэкономить (максимум) на поездку в городском автобусе.

Это означает, что реальную "победу" получил кто-то другой – а именно агропроизводитель. Именно он и получил сверхприбыли за счет каждого украинца – ведь масло употребляют все, за исключением разве что младенцев. Просто сначала агрохолдинги "наварили" на каждом литре масла по доллару, а затем, на фоне изменений ставки НДС на их продукцию, снизили аппетиты до 0,8 долларов. И все равно остались в выигрыше: в Украине розничные цены на масло что в марте, что в июле 2021 выше, чем в Европе. Причем как в соседних Польше или Чехии, так и в большие отдаленных Италии или Испании. Это можно сравнить с тем, как магазин повышает цены вдвое, чтобы потом сделать "распродажу 20%".

Но рыночные войны были всегда – тем более в странах с нестабильной экономикой и меняющимися правилами игры. Вопрос в том, переходили ли игроки границу между манипулятивными "маркетинговыми приемами" и чем-то другим. Следите за руками.

В большинстве стран, и в нашей также, существует НДС (налог на добавленную стоимость). Это означает, что производитель автоматически добавляет к стоимости продукции 20%. Это называется налоговым обязательствам. В то же время, поскольку производитель, закупая сырье для своей продукции, уже платит НДС, то он может получить бюджетную компенсацию на эту сумму – это называется налоговым кредитом.

В принципе, это правильно: в современных условиях, когда цепочки между первым поставщиком сырья и "полкой" достаточно длинные, без применения описанного принципа какое-нибудь печенье или сельдь станут "золотыми". Однако в Украине существуют схемы, которые позволяют свести разницу между налоговым обязательством и налоговым кредитом до минимума. Для этого существуют компании, которые называют "скрутками". Они ничего не производят: их цель – осуществлять виртуальный взаимный обмен налоговыми обязательствами и налоговыми кредитами на различные, часто вполне отличные товары. Точнее, речь идет об обмене документами – физически товары, как правило, не перемещаются.

Если мелкие фирмы, как правило, вынуждены обращаться к таким компаниям (их еще называли конвертационными центрами) и оплачивать их услуги, делясь "сэкономленными процентами", то крупные холдинги имеют собственные карманные "скрутки". Это позволяет не только уменьшить НДС, но и сделать так, что государство остается виновной.

Налоговики прекрасно знают и говорят: этим занимаются все. Но самыми заинтересованными компаниями председатель ГНС, а ныне первый вице-премьер и министр экономики Украины Алексей Любченко открыто называет агрохолдинги, рассказывая, как один товар переходит в другой, проходя сквозь несколько рук.

Так, главный налоговик тактично отказывается назвать главных бенефициаров среди аграриев. Но это не так сложно сделать: достаточно загуглить "самый большой получатель бюджетного возмещения НДС" или заглянуть, например, на сайт, который регулярно публикует соответствующие списки.

Если проанализировать данные последних месяцев (или даже лет), можно увидеть тенденцию: список неизменно и с двойным отрывом возглавляет главный "супертяжеловес" масличного рынка Украины "Кернел-Трейд" (ТМ "Стожар", "Чумак", "Щедрый дар", "Qliо", "Blanc", "Premi", "Маринадо"). Интересно, что сумма компенсаций, полученных им из бюджета, постоянно растет: например, в ноябре 2020 года она составила 952 млн грн, а в мае 2021 – уже около 1670 млн грн (более полутора миллиарда грн, грубо говоря).

Это выглядит особенно странным на фоне снижения ставки НДС на продукцию производителя: с 20% до 14%. Ведь если компания платит меньший налог, логично было, если бы она получала и меньше компенсации из бюджета. При этом, несмотря на снижение налога и повышение компенсаций, официальный доход компании Кернел даже упал.

Все это – официальные данные, и убедиться в их правдивости может каждый, у кого есть доступ к интернету. Сделать соответствующие выводы – тоже просто, для этого даже курс экономики не нужен. Но любой аудитор скажет, такие "странные совпадения" заметит и сама программа. И если в Украине есть способы "договориться", то с международными организациями-кредиторами, такими как ЕБРР, "порешать" не получится.

Это означает, что лидер АПК, то есть "Кернел", могут оштрафовать, только компания попадет в поле зрения "кого следует".

Мало того, первые ласточки уже полетели. После сообщений СМИ о закрытии администрацией Facebook по обращению ФБР целого ряда страниц и аккаунтов, среди которых есть и те, где прослеживается связь с Олегом Кулиничем, можно предположить, что американцы заинтересовались человеком, который формально возглавляет депутатскую группу "Доверие". Именно она пролоббировала закон о снижении НДС с 20% до 14%. Говорят, что настоящим "владельцем" "Доверия" является глава "Кернела" – Андрей Веревский. Кто знает – возможно, ФБР "копает" именно под него и под его компанию?

Не исключено, что дело завершится введением санкций в отношении Веревского. Но ФБР работает тщательно. И если санкции будут наложены – некоторое время до их введения еще остается. Впрочем можно уверенно утверждать, что санкции будут ощутимыми, и прибыли холдинга упадут гораздо больше, чем цены на масло на полках супермаркетов. Жаль, что пострадают невинные люди – например, владельцы акций "Кернел", которые приобрели их абсолютно законно и уверенно.