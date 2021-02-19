Маск одним шуточным твитом в разы взвинтил стоимость неизвестной криптовалюты

Стоимость токена MarsCoin поднялась в 31 раз, до своего исторического максимума – $2,5. Причиной этому послужил шуточный твит предпринимателя Илона Маска о том, что он назовет так свою криптовалюту.

На данный момент цена MarsCoin составляет $0.21. Об этом свидетельствуют данные сервиса Coinmarketcap.

Цена выросла после того, как Маску предложили создать свою собственную криптовалюту. Однако оказалось, что токен с таким именем уже существует. На момент написания сообщения он даже не знал о существовании этой криптовалюты.

До твита миллиардера стоимость токена составляла $0,08, а после него выросла до $2,5. Отметим, что несмотря на то, что цена уже сильно снизилась, MarsCoin все же заметно дороже первоначальной цены.

Напомним, что ранее глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск написал о Dogecoin в Twitter. На фоне этого курс криптовалюты подскочил на 19% за 15 минут.

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