Лондонский суд отклонил иск 'Татнефти' к Коломойскому и Боголюбову из-за законодательства РФ

Высокий суд Лондона отклонил иск российской компании "Татнефть" к украинским бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко о взыскании 294,3 миллионов долларов.

Решение было принято в рамках дела "Укртатнафты" в связи с истечением срока исковой давности, сказано в материалах суда.

Суд сослался на российской законодательство, а именно статью 196 Гражданского кодекса РФ, по которому срок исковой давности составляет три года.

"Применение трехлетнего срока исковой давности в соответствии с российским законодательством означает, что срок исковой давности "Татнефти" истек. Эту норму не следует отклонять как несовместимую с английским публичным порядком", – отмечается в сообщении.

В то же время в комментариях российским СМИ в компании заявили, что намерены подать апелляцию.

Дело рассматривалось с 2016 года. "Татнефть" заявила, что украинские бизнесмены мошенническим путем присвоили деньги за поставки нефти Кременчугскому НПЗ "Укртатнафты" в 2009 году. Изначально ущерб был оценен в 334,1 млн долларов, однако в этом решении суда он уменьшен.

В 2016 году Высокий суд Лондона уже отклонял аналогичный иск "Татнефти", однако Апелляционный суд Англии и Уэльса отменил решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, компании "Укртранснафта" и "Укртатнафта" заключили мир после трехлетнего спора по цене хранения и условиях возврата технологической нефти на Кременчугском НПЗ.