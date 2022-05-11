"Лично разговаривал": Тиньков заявил, что российские олигархи не поддерживают войну Путина против Украины

Российский экс-банкир Олег Тиньков заявил о том, что абсолютное большинство богатейших россиян не поддерживает войну. По его словам, в списке самых богатых россиян по версии журнала Forbes из первой 20-ки (большинство из них олигархи) его антивоенную позицию в личных разговорах поддержали 12 человек.

"Из топ-20 "Форбса" я лично разговаривал с 12-ю, они меня поддерживают. Консенсус полный. Половина из них говорит: у нас коллектив, у нас же 70 тыс. работает. У кого 70, у кого 100, у кого 200. А другая половина говорит: ну а что от нас зависит? Ну отберут у нас бизнес, как у тебя", – рассказал Тиньков в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

На уточняющий вопрос, имеет ли ввиду, что этим миллиардеры выступили против войны, Тиньков ответил утвердительно. Кто входит в список 20 самых богатых россиян по версии издания "Форбс":

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Тиньков также заявил, что украинская армия сильнее, однако если "дойти до Москвы", то будет ядерная война. Бизнесмен считает, что президенту РФ Владимиру Путину нужно предложить "гарантии" для того, чтобы он согласился закончить войну и не боялся попасть под военный суд.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский миллиардер Олег Тиньков, который был вынужден продать свой банк "Тинькофф" за 3% от реальной стоимости, заявил, что у него больше не осталось ничего в России. Бизнесмен добавил, что не намерен зарабатывать в стране, которая развязала войну, и пожелал победы Украине.