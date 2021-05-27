Лещенко рассказал, когда назовет причастных к земельным махинациям в Украине

Списки причастных к земельным махинациям обнародуют по результатам независимого международного антикоррупционного аудита. За 20 лет в режиме бесплатной приватизации было выведено из государственной в частную собственность более 5 млн гектаров земли.

Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко в интервью LB.ua. "Скажу откровенно, в этих 5 млн гектаров огромное количество выведено земель из недрами нашего государства. И их надо будет возвращать. Есть несколько вариантов, как мы это будем делать. В том числе через санкционный механизм, который будем применять", – сказал он.

Лещенко отметил, что к этим делам причастно огромное количество чиновников. "По результатам независимого международного антикоррупционного аудита мы обнародуем соответствующие списки владельцев земель и связанных сеток лиц, причастных к этим махинациям, схемы, по которым осуществлялся вывод земель из Государственной в частную собственность, и отразим это на публичной карте портала национальной инфраструктуры геопространственных данных", – добавил министр.

Кроме того, правоохранительные органы проведут аналитическую и процессуальную работу с целью подачи данных материалов СНБО на предмет угроз нацбезопасности относительно потери значительных массивов госземель. И по результатам коллегиального рассмотрения будут принимать решения.

Ранее сообщалось, что объем теневой аренды земли сельскохозяйственного назначения в Украине оценивается в 60-90 миллиардов гривен. По словам Лещенко, 8 млн гектар земли – это "внутренний офшор в стране", с которого не платятся налоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 1 июля должен быть запущен рынок земли. Он направлен на дерегулирование в сфере землеустройства, а также передачу коммунальных земель общинам.