Квартиры снимают с продажи, боятся продать дешево: что происходит на рынке

В Украине, несмотря на новости о возможной военной агрессии, ситуация на рынке недвижимости остается стабильной. При этом некоторые продавцы снимают объявления о продаже своей недвижимости, так как бояться продать по цене ниже той, которую они хотят.

Об этом говорится в материале UBR. Из-за новостей о возможной агрессии ситуация на рынке не изменилась, рассказывает эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак. При этом она добавляет, что отдельный процент участников рынка при этом отреагировали на ситуацию.

"Также активизируется сезонный фактор – время идет к весне, поэтому "вторичку" сейчас нужно "толкать", пока есть возможность найти покупателя. Потому что весна – оживление первичного рынка, и потом "машину" не остановить", – заметила эксперт в разговоре.

Видео дня

А вот иностранцы при этом опасаются военной агрессии на территории Украины. Если раньше они также активно покупали жилье в крупных украинских городах, то сейчас их стало значительно меньше. Консультант по недвижимости Иван Кудояр отмечает, что активнее всего отреагировали грузины, канадцы, израильтяне. Они перестали покупать жилье в Украине.

"Действительно, некоторые владельцы отозвали свои предложения о продажах. Они считают, что сейчас никто их объекты достойно не оценит, а они хотели бы продать их дороже, поскольку рынок в лице крупных застройщиков им говорит, что цены растут вопреки всему", – добавляет специалист по недвижимости Михаил Артюхов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине часть экспертов не советует покупать жилье в хрущевках. Также из-за подорожания ремонта будет выгоднее приобрести уже готовую квартиру, чем "кирпичные стены" от застройщика.