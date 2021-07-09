Курс доллара в Украине развернется на 180 градусов: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара с 8 до 18 июля может снизится с 27,3 до 27,1 грн/$. При этом за первую неделю месяца стоимость валюты выросла на 8-10 копеек на разных сегментах рынках.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,25 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,1/27,3 грн", – спрогнозировал в комментарии OBOZREVATEL старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Как отмечает эксперт, за неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка

изменился по-разному и при этом незначительно. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,36/27,38 до 27,30/27,32 (-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,18/27,40 до 27,14/27,33 (-0,1%/-0,3%).

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При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой. Отметим, стоимость доллара традиционно снижается летом. Это в первую очередь связанно с ростом экспортных выручек. В этом же году, с учетом постепенного выхода из спровоцированного коронавирусом кризиса, цены на сырье начали резко расти.

Практически вся сырьевая продукция, которую продает Украина, резко подорожала: зерно, металл, руда, подсолнечное масло и т.д. С другой стороны, достаточно на высоком уровне находятся цены на энергоресурсы, которые Украина импортирует.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине от стоимости доллара зависят цены на бензин и недвижимость. Кроме того, чем выше стоимость валюты, тем выше поступления в бюджет.