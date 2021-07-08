Что может изменить цены на бензин в Украине к концу лета: названы причины

В Украине до конца лета бензин больше не должен дорожать. Частичное подорожание нефтепродуктов на мировом рынке должно компенсироваться укреплением гривни. При этом на стабильные цены может повлиять регулирование со стороны Кабмина.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. По его словам, на цену бензина влияют три группы факторов: цена на нефтепродукты на границе, курс национальной валюты (поскольку мы все покупаем за евро, и в евро платим акциз) и уровень спроса.

“По нашим прогнозам, котировки на нефть и нефтепродукты, к которым привязаны цены на границе Украины, дальше расти не будут. По инерции, цены на границе могут подорожать еще на 5-7%. Но с другой стороны, в течение лета, и в прошлом году, и годом ранее, НБУ искусственно поддерживал курс гривни и способствовал ее укреплению. Это происходит и сейчас. Без каких либо экономических обоснований курс гривни растет, и будет расти, по меньшей мере, до празднования Дня Независимости. Спрос останется тем же. Потому и нефтепродукты на АЗС должны остаться в той же цене, в которой они будут через неделю, когда исчерпают уже заложенный ресурс подорожания”, – сказал эксперт.

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По словам Рябцева, стабильной цене на топливо до конца лета может помешать регулирование со стороны Министерства экономики. Нынешняя система расчета предельной цены на бензин и дизтопливо, по мнению эксперта, дестабилизирует ситуацию.

“В качестве базы для расчетов, по непонятной мне причине, выбраны баржевые поставки топлива до побережья Северного моря. Эти котировки не имеют никакого отношения к реальному ценообразованию в Украине. Привязка к ним играет сейчас дурную шутку со всеми автомобилистами. Мы то думали, что ограничение розничной наценки приведет к снижению цен, а теперь получается, что потребитель получает рост цен. Трейдеры бы не поднимали цены, если бы не рекомендации Минэкономики”, – объясняет специалист.

Напомним, с мая правительство приняло решение в ручном режиме регулировать стоимость топлива на АЗС путем ограничения граничной наценки. Цену, к которой можно добавлять граничную наценку, рассчитывает НАК “Нафтогаз Украины”, на основе европейских котировок с учетом акциза и НДС.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине предельная стоимость бензина увеличится почти на 1 грн и в июле составит 31,64 грн за литр (сейчас около 30,5 грн). В то же время дизельное топливо может подорожать на 32 копейки до 22,55 грн.