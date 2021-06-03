Курс доллара в Украине может резко измениться: сколько заплатим за валюту в июне

Курс доллара в Украине в июне может снизиться с 27,44 до 27 грн/$. Укрепление гривни может продолжаться до конца лета.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Большинство опрошенных аналитиков сходятся во мнении, что гривня в течение всего месяца будет плавно укрепляться и может достичь рекордно низкой отметки в 27-27,4 грн/$. К примеру, аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко считает, что доллар будет дешеветь, но очень плавно. Резких скачков вниз, по ее оценкам, не предвидится.

"Мы ожидаем умеренную ревальвацию. Это тренд, который продолжается с начала года с перерывом в апреле, когда на настроения участников рынка повлияла возможность обострения военной агрессии. По марту-маю можно судить, что эта тенденция возобновилась. До конца лета она продолжится. Курс может быть на уровне 27,4 грн/$", – прогнозирует эксперт.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб соглашается: гривня будет укрепляться. При этом он называет более широкий диапазон с минимальной отметкой в 27 грн/$. "В июне мы ожидаем продолжение умеренного снижения доллара и евро к гривне. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,0-27,5 грн, евро – в диапазоне 32,8-33,5 грн", – отмечает Иосуб.

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Ахтырко соглашается, что курс доллара действительно может опуститься до 27 грн/$, но ближе к июлю-августу.

Желающих продать доллары будет больше, чем желающих их купить. "Предложение будет превышать спрос, однако резкого укрепления мы не увидим", – поясняет аналитик Concorde Caputal. Доллар мог бы опуститься еще сильнее, если бы иностранцы начали активно покупать украинский госдолг (облигации внутреннего госзайма). Они этого не делают по нескольким причинам: есть более привлекательные инструменты для инвестиций, ставки по ОВГЗ ниже, чем, например, год назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". По его словам, до конца 2021-го курс гривни будет "плюс-минус стабильным".