Купить машину в России все сложнее: один из крупнейших автодилеров ушел из страны

Один из крупнейших мировых автодилеров – британский Inchcape – уходит из России. Корпорация занималась в РФ розничной продажей автомобилей Audi, Jaguar, Land Rover, Lexus, MINI, Rolls Royce и Volvo.

Компания решила продать бизнес за 76 млн евро с рассрочкой на пять лет. Сделку планируют закрыть в мае 2022 года, говорится в отчетности компании.

Покупателем станет локальный менеджмент. То есть, по сути, российские дилерские центры Inchcape выйдут из международной сети корпорации и станут отдельным бизнесом.

Inchcape на данный момент владеет 12 дилерскими центрами в Москве и 6 в Санкт-Петербурге. В столице РФ продают Rolls-Royce, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Volvo и Toyota. В Петербурге – Rolls-Royce,Toyota, Lexus, Audi и Peugeot.

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В целом торговать автомобилями в РФ становится все сложнее – многие производители просто остановили экспорт в страну-агрессора. Например, это General Motors (авто под марками Chevrolet, Cadillac, Opel и др.) и Harley-Davidson, Volkswagen (Skoda, Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley и Ducati), Volvo и др.

В результате продажи автомобилей в РФ за март-2022 рухнули почти вдвое. Этот месяц стал одним из худших для авторынка РФ за последние 15 лет. Средняя цена на новые авто в России выросла на 35-45% за месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минпромторге России приготовили приказ о разрешении параллельного импорта. То есть авто, телефоны и бытовую технику в страну будут ввозить без разрешения правообладателей, нарушая закон об авторском праве.