Купить билет на поезд можно на 50% дешевле: кто получит скидки от 'Укрзалізниці'

"Укрзалізниця" ввела скидки для учащихся учреждений профессионально-технического образования, а также студентов учреждений высшего образования. В частности, эти категории пассажиров смогут покупать билеты на 50% дешевле.

"Эта льгота позволяет молодежи путешествовать чаще и посещать разные уголки Украины", – отметили представители железнодорожного оператора. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Льготные билеты доступны в течение всего учебного года. Путешествовать со скидкой учащиеся и студенты могут в плацкартных вагонах, вагонах второго и третьего классов всех категорий поездов и всех вагонах региональных поездов во внутреннем сообщении.

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Представители "Укрзалізниці" добавили, что половину стоимости билета эти льготные категории пассажиров платят и в пригородном сообщении.

Купить льготные билеты можно в железнодорожных кассах и на сайте УЗ. Для оформления льготного проезда нужно предъявить студенческий билет или билет учащегося дневной формы обучения.

Также льготы на проезд в поездах внутреннего сообщения имеют:

Герои Советского Союза – бесплатный проезд 1 раз в год ("туда" и "обратно").

Инвалиды Великой Отечественной войны – бесплатный проезд 1 раз в год ( "туда" и "обратно"), 50% скидки в период с 01 октября по 15 мая.

Участники Великой Отечественной войны – 50% скидки стоимости проезда 1 раз в год ("туда" и "обратно") или бесплатный проезд 1 раз в два года ("туда" и "обратно").

Лица с инвалидностью и дети с инвалидностью – 50% скидки стоимости проезда в период с 01 октября по 15 мая.

Лица с инвалидностью вследствие войны – бесплатный проезд 1 раз в год ("туда" и "обратно") и 50% скидки стоимости проезда в период с 01 октября по 15 мая.

Участники боевых действий – 50% скидки стоимости проезда 1 раз в год ("туда" и "обратно") или бесплатный проезд 1 раз в два года ("туда" и "обратно").

Как ранее писал OBOZREVATEL,"Укрзалізниця" открыла для пассажиров на борту Интерсити+ доступ к онлайн-кинотеатру. В частности, речь идет о сервисе Sweet.tv, который будет стоить всего 1 гривню.

Для просмотра более 400 лицензионных фильмов можно использовать собственный гаджет, подключившись к локальной сети непосредственно в вагоне скоростного поезда