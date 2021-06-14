Кулеба назвал требования Украины для запуска 'Северного потока-2'

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что условием для запуска газопровода "Северный поток-2" должна быть деоккупация Крыма и Донбасса. Еще одним условием является энергобезопасность Украины.

"Северный поток-2" – это в первую очередь угроза безопасности Украины, а не только нашей экономики. Мы против газопровода", – написал Кулеба в Twitter.

"Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Справедливая компенсация за угрозы", – добавил он.

Глава МИД отметил, что заявил о соответствующей позиции на прошлой неделе на переговорах в Берлине.

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Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 11 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

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