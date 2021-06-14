Кулеба назвал требования Украины для запуска "Северного потока-2"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что условием для запуска газопровода "Северный поток-2" должна быть деоккупация Крыма и Донбасса. Еще одним условием является энергобезопасность Украины.
"Северный поток-2" – это в первую очередь угроза безопасности Украины, а не только нашей экономики. Мы против газопровода", – написал Кулеба в Twitter.
"Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Справедливая компенсация за угрозы", – добавил он.
Глава МИД отметил, что заявил о соответствующей позиции на прошлой неделе на переговорах в Берлине.
Что известно о российском газопроводе
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 11 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.
Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент США Джо Байден объяснил свой отказ от введения новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" тем, что проект почти завершен. По его убеждению, такой шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой.
Польша "с болью" восприняла решение американского правительства отказаться от санкций против "Северного потока-2". Вопрос сохранения санкций был бы уместен.
Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с Робертом Габеком. Они обсудили негативное влияние "Северного потока-2" на безопасность и стабильность в Европе.