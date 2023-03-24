Кто привел Сенниченко к власти: как будущий коррупционер начал строить теневую империю

Экс-главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко рекомендовал бывший премьер Алексей Гончарук. При этом в СМИ утверждают, что его кандидатуру поддерживал экс-председатель Офиса президента Андрей Богдан. Именно благодаря им Сенниченко смог получить должность и построить схему хищения сотен миллионов гривен из госпредприятий.

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Как отмечалось в пресс-релизе правительства, Сенниченко лично представил на тот момент глава правительства Алексей Гончарук. По закону, именно правительство должно предлагать кандидатуру главы Фонда, а после его должны поддержать и парламентарии. "Премьер-министр Алексей Гончарук на заседании правительства представил кандидатуру на должность главы Фонда государственного имущества Украины Сенниченко Дмитрия Владимировича", - говорится в заявлении правительства от 19 сентября 2019-го.

В своих многочисленных интервью после назначения Дмитрий Сенниченко заявлял, что должность ему предложил премьер, также "были предложения" и от Офиса президента (вероятно, такую должность мог предлагать исключительно глава Офиса, тогда это был Андрей Богдан), и от парламента.

"Мне звонили и депутаты, и премьер-министр Гончарук, с которым мы давно знакомы, и мои знакомые, работавшие в Офисе президента. Говорили: "Демо, у тебя есть комплексные знания и понимание работы госаппарата. Ты знаешь, как работает реальный бизнес и как мыслят инвесторы", – заявил сам Сенниченко в 2020 году в интервью ЭП.

Отметим, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заочно объявили о подозрении бывшему главе Фонда госимущества Сенниченко, допустившему причинение Украине ущерба более чем на 500 млн грн.

В преступную организацию, которую возглавлял эксглава ФГИУ, также входили еще несколько чиновников Фонда, два и.о. директора АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ, занимали должности в разные периоды), и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), два победителя аукциона на ОПЗ, а также два физлица-соучастника.

Преступная схема, возглавляемая Сенниченко, действовала в 2019-2021 годах. "Участники завладели более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". "При этом сумма неправомерной выгоды, полученная членами преступной организации за все время контроля АО "ОПЗ", составляет более 2 млрд грн", – сообщили в НАБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенниченко был уволен с должности главы ФГИУ в феврале 2022 года, за неделю до полномасштабного вторжения РФ. Сделать это удалось только со второй попытки.

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