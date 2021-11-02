Кто и где производит инструменты Dnipro-M: разработчик поделился подробностями

Dnipro-M – украинский бренд электроинструментов для строительства и ремонта, магазины которого в течение последних нескольких лет появились чуть ли не в каждом городе. В октябре Dnipro-M заявил об открытии в Украине 400 салонов мастерства.

На наиболее распространенные вопросы о продукции, которую предлагает бренд, ответил руководитель отдела разработки и обеспечения инструмента Dnipro-M Юрий Карчевский.

Кто занимается разработкой инструментов?

Бренд появился в 2011-м. В том же году мы основали в Киеве отдел разработки, в состав которого вошли украинские инженеры. Сначала их было не больше 30, но в 2018 году численность персонала увеличилась в три раза. Как следствие, на рынок вышли аккумуляторные инструменты и модели для профессиональных пользователей. В настоящее время отдел разработки насчитывает 100 специалистов.

Где находятся производства Dnipro-M?

Мы работаем с более чем 100 заводами в шести странах. Большинство инструментов производится в Китае, в частности, в одном из экономически развитых регионов – провинции Чжэцзян. Там изготавливаются аккумуляторные инструменты и батареи к ним, сварочное оборудование, компрессоры. На Тайване производится ручной инструмент и аксессуары к нему (секаторы, съемники изоляции), в Индии – степлеры, рожково-накидные ключи, в Турции – строительные стремянки, в Польше – ящики для инструментов и системы ящиков. Часть расходных материалов, средств индивидуальной защиты, аксессуаров и одежды выпускается в Украине, например электроды в Сумах, средства защиты – в Днепре.

Почему большинство производств китайские?

Мы выбрали оптимальные варианты. Это крупные предприятия, имеющие современное оборудование, они гибкие в коммуникации и могут оперативно выполнять сложные заказы. Также мы учитываем цену на сырье, возможность производства определенных инструментов на конкретном заводе, логистические тонкости.

Влияет ли тот факт, что продукция изготовлена ​​в КНР, на качество?

Главное не страна производства, а технологичность выбранных нами предприятий и контроль качества. У нас до сих пор распространен стереотип, что продукция, изготовленная в Китае, будто бы некачественная. Но сейчас Китай – страна инноваций и одна из крупнейших экономик мира, здесь расположены производственные мощности брендов с мировым именем.

Как вы контролируете качество товаров?

Условия на каждой из фабрик наши специалисты проверяют лично – еще до старта производства. Основное внимание направлено на техническое состояние оборудования, на то, кто и каким инструментарием контролирует качество продукции на каждом этапе. Также до 2020 года наши специалисты самостоятельно мониторили изготовленные партии непосредственно на фабриках.

После начала локдауна мы начали сотрудничество с международными инспекционными компаниями, работающими по американскому стандарту ANSI/ASQ Z1.4-2008. Отмечу, что наш технический отдел разработал собственные алгоритмы проверки для каждой модели инструментов. Эти методики украинские специалисты передают коллегам из инспекционных фирм, поэтому получают результаты тестирования, не только предусмотренные этими компаниями, но и более детализированные отчеты по каждому продукту. Обычно инспекционные сессии длятся несколько дней и включают в себя проверки в лабораториях на сертифицированном оборудовании. Для заводов, с которыми мы работаем, участие независимых инспекторов в производственном процессе – весомый аргумент, чтобы изготовить как можно лучше, ведь это вопрос их репутации.

Каждый ли завод, если он большой и технологичный, подходит для производства?

Мы выбираем заводы, которые разделяют с нами общие ценности: надежность, доступность, гибкость в принятии решений и ценовой политике. Каждый год Dnipro-M становится все более популярным в КНР. Там мы завоевали репутацию стремительно развивающегося бренда, поэтому с нами хотят работать авторитетные китайские предприятия.

Однако отмечу, что мы придерживаемся принципа win-win, то есть выигрывают все: и Dnipro-M, ведь украинские потребители в итоге получают самые оптимальные по цене и качеству товары, и китайские заводы-партнеры, потому что они имеют возможность развивать свои мощности.

Вообще, подход к ведению бизнеса с китайской стороной – это постоянное оттачивание мастерства. Это не просто договориться о чем-либо на выгодных условиях, а согласовать более глубокие стратегические вещи, позволяющие развиваться всем участникам отношений.