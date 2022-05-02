Крупные сети АЗС обновили лимиты на продажу бензина в Украине

Одни из крупнейших сетей АЗС в Украине, ОККО и WOG, ввели ограничения на продажу бензина от 10 л на одну машину только при наличии карточек лояльности этих сетей. Без карточек заправиться можно только на 5 л.

Об этом ОККО и WOG сообщили клиентам в социальных сетях. При этом у WOG снимается ограничение на продажу бензина в канистры.

"Вводится ограничение в 10 л в сутки для частных клиентов в случае наличного расчета или оплаты банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE... Это вынужденный шаг, и позволит обеспечить право первоочередной приоритетной заправки автомобилей наших защитников, медиков и других служб критической инфраструктуры", – отмечает сеть WOG.

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Также система лояльности WOG контролирует лимит в автоматическом порядке, заправляться можно раз в сутки. А вот у ОККО лимит установлен на 1 заправку, на следующей можно "залиться" в те же сутки, но не раньше, чем через 2 часа.

"Гости, имеющие карту Fishka, могут заправляться горючим PULLS 95 и PULLS Diesel – от 10 л в одно авто. В приложении каждый сможет ознакомиться с более подробной информацией о литраже. Гости, не имеющие карты Fishka, могут заправить свое авто горючим PULLS 95 и PULLS Diesel – 5 л в одно авто", – объяснили в WOG.

Карты обеих систем лояльности можно оформить дистанционно – через мобильные приложения заправок. С 24 февраля обе сети вводили ограничение на продажу бензина всем частным клиентам по 20 л на один автомобиль.

Изменить лимиты пришлось из-за дефицита топлива. Он возник из-за блокирования поставок горючего из Беларуси, блокирования морских портов, разрушения российскими войсками Кременчугского НПЗ и т.д. Также заправщики жалуются на государственное регулирование цен на топливо. Они отмечают, что продавать по ним горючее крайне невыгодно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 29 апреля пообещал за неделю решить вопрос с дефицитом бензина и дизеля. Для этого правительство повысило торговую надбавку на дизтопливо и бензины.

В частности, для дизеля размер надбавки вырос на 42,8% – с 5 до 7 грн/литр. А для бензинов – на 40%, с 4,55 до 6,5 грн/литр. При этом отменять льготное налогообложение для бензина в Украине пока не будут.