Крупнейшие мировые автопроизводители приостанавливают свою деятельность в России

Крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors (GM) и немецкая Daimler Truck приостанавливают свой бизнес в России после вторжения страны в Украину. В свою очередь шведские компании Volvo, Scania и Ericsson также сообщили о приостановке деятельности в РФ.

"Мы работаем в режиме реального времени над последствиями санкций, объявленных на этой неделе, для нашей деятельности. Мы продолжаем следить за развитием событий и принимаем меры для реализации стратегий смягчения последствий по мере необходимости", – цитирует представителя GM Detroit Free Press.

"В настоящее время наши мысли с народом Украины", – говорится в заявлении GM . "Гибель людей – это трагедия, и наша главная забота – безопасность людей в регионе", – пишет Reuters.

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Шведский автопроизводитель Volvo Cars объявил, что приостановит поставки автомобилей на российский рынок. В заявлении компании говорится, что это решение было принято из-за "потенциальных рисков, связанных с торговлей материалами с Россией, включая санкции, введенные ЕС и США". "Volvo Cars не будет поставлять автомобили на российский рынок до особого распоряжения", – говорится в сообщении.

Volkswagen также временно приостановил поставки автомобилей дилерам в РФ. "Поставки должны возобновиться, как только будут выяснены последствия санкций, введенных Европейским союзом и Соединенными Штатами", – сказал представитель компании.

Ранее в VW заявляли, что на этой неделе приостановит производство на несколько дней на двух немецких заводах. Причина – задержки с поставками запчастей, произведенных в Украине.

Как сообщает Handelsblatt, Mercedes-Benz Group рассматривает юридические варианты скорейшей продажи своей 15%-ной доли в российском КамАЗе. Представитель Mercedes сказал, что деловая активность должна быть пересмотрена в свете текущих событий.

Как писал ранее OBOZREVATEL, футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" прекратил коммерческое партнерство с российской государственной авиакомпанией "Аэрофлот". Решение было принято в связи с нападением РФ на Украину.