Крупнейшие банки запрещают сотрудникам пользоваться ChatGPT: алгоритм постоянно ошибается

Крупнейшие мировые банки запретили либо ограничили своим сотрудникам возможность использовать в работе ChatGPT. Чат-бот часто выдает информацию с ошибками, и хотя некоторые операции он выполняет быстрее, всю полученную информацию необходимо проверять, что занимает много времени.

Как пишет Bloomberg, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc, Bank of America Corp. и другие банки приняли решение либо запретить, либо ограничить использование ChatGPT. Некоторые сотрудники использовали чат-бот для поиска информации. Он действительно быстрее находил данные. Но проблема заключается в том, что эта информация не всегда была актуальной и правдивой.

Чат-бот не способен отличать ложную информацию от настоящей, часто предоставляет устаревшие данные. Он также не понимает этические особенности, не может самостоятельно верифицировать все данные.

В результате все полученные данные необходимо проверять. И на эту проверку также уходит длительное время, что нивелирует результат от сокращения длительности поиска информации.

Как отметим, ранее ряд аналитиков предположил, что новая технология со временем может заменить часть программистов, копирайтеров, бухгалтеров. После открытия доступа к ChatGPT украинцам оказалось, что при использовании чат-бота в качестве поисковика он выдает вместе с корректной информацией лживые факты. Например, известные украинские журналисты обнаруживали, что чат-бот в их биографии добавил некролог, или же приписал им авторство чужих книг.

