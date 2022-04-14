Ужаснула сегодняшняя статистика по рекламному рынку страны. Консенсус-прогноз нескольких уважаемых экспертов (имена публиковать не буду - можете говорить, что придумал):

1. Рынок рекламы и маркетинговых сервисов упал на 95%;

2. Объем рынка в 2022 году - от 15% до 35% размера рынка 2021 года;

3. Обанкротятся порядка 70% игроков рынка (при условии, что война продлится еще 3 месяца - это пока самый рациональный и оптимистический сценарий);

4. Выход на Запад, ОАЭ, Азию затруднен - многим игрокам просто нечего предложить заказчикам на этих рынках (низкая автоматизация, отсутствие локального опыта и низкий клаент-сервис по мировым стандартам). Даже те, кто получил контракты справляются с ними с большими проблемами;

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5. Опыт и человеческий потенциал рынка сильно переоценен => начались массовые увольнения дорогих и переоцененных специалистов (даже в ИТ, ориентированном на международный рынок) => привет ЗП по 800 баксов как роскошь у мидлов;

6. Восстановление рынка => октябрь 2022 - март 2023. Лично я уже не верю в восстановление ранее весны след. года.

Вместо вывода: для рынка (а он чуть моложе Украины) это будет самый значимый кризис с момента его существования. Я бы назвал это Пермским вымиранием. На рынке останутся или самые продуктивные/креативные, или те, у кого есть финансовая подушка.

Если у вас есть другие мнения или видение, с радостью прочту их в комментах.

Все будет Украина не смотря ни на что!