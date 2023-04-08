Конкуренция на рынке газа позволит установить справедливую цену для потребителей, – комитет Совета по энергетике

Цены на природный газ в мире позволят Украине увеличить собственную газодобычу, которая станет одним из инструментов обеспечения энергетической безопасности государства.

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Об этом говорится в сообщении Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

В нем отмечается, что 4-5 апреля Комитет посетил объекты газодобычи в Полтавской области и провел на одном из нефтегазопромыслов "Укргаздобыча" выездное заседание по перспективам наращивания национальной добычи природного газа.

"Наращивание добычи газа является одним из инструментов обеспечения энергетической безопасности страны. Исходя из доклада руководителя "Укргаздобычи", газодобывающая отрасль имеет хорошие перспективы, которые положительно окажут влияние на экспортно-импортный баланс Украины. Цены на природный газ в мире однозначно должны побуждать компанию к наращиванию производственных газов. мощностей", - сказал Глава Комитета Андрей Герус.

Он обратил внимание на необходимость развития прозрачного конкурентного рынка природного газа, в том числе за счет выхода газодобывающих компаний на украинские торговые площадки (биржи). По его мнению, конкуренция на рынке природного газа будет способствовать установлению справедливых цен на газ для украинских потребителей.

Напомним, глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев считает, что Украина должна обеспечивать себя газом собственной добычи.