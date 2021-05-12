Конец налоговой милиции: Кабмин создал новый орган по борьбе с экономическими преступлениями

В Украине больше не будет налоговой милиции – Кабинет министров в среду, 12 мая, принял постановление о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ). Новосозданный орган будет заниматься выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции выездного правительственного заседания в YouTube. Проект постановления разработан Министерством юстиции.

Принятым документом предусмотрено, что БЭБ будет центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином. Бюро будет ответственным за борьбу с экономическими (в частности - и налоговыми) преступлениями. Для этого оно получит соответствующие полномочия СБУ и налоговой милиции.

В правительстве ожидают, что с созданием БЭБ прекратится "кошмарение" бизнеса в Украине. Чиновники уверяют, что работа нового органа будет способствовать внедрению новых аналитических подходов в противодействии финансовым преступлениям, предупреждению этих преступлений и минимизации недобросовестной конкуренции. Во время презентации проекта документа премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что его принятие прекратит эпоху "маски-шоу" в стране.

Напомним, в марте Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О Бюро экономической безопасности Украины". Один из его авторов – глава налогового и финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев – заявлял, что новый орган будет аналитическим и будет выявлять системные преступления, работая с базами данных, а не заниматься оперативно-розыскными мероприятиями или проведением обысков в офисах. Проще говоря, сотрудники БЭБ не будут ходить с оружием по предприятиям, а изучать преступные "схемы" и предотвращать их.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду внесен законопроект, которым предлагается временно изменить налоговое законодательство в части увеличения лимитов для плательщиков единого налога. Таким образом, народные депутаты хотят вывести рынок труда с тени и наполнить государственную казну.