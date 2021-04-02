Компания из холдинга "Креатив" обанкротилась: суд разрешил не возвращать госбанкам 7 млрд кредитов

Хозяйственный суд Киева из-за банкротства ликвидировал предприятие "Эллада" из группы "Креатив". Долги компании перед государственным банками в размере 7 млрд грн списали.

Об этом сообщает издание Finbalance. Компания была признана банкротом в январе 2018 года. В ходе рассмотрения дела о банкротстве суд требования к "Элладе" ряда кредиторов не удовлетворил, в том числе государственных Ощадбанка на 3,43 млрд грн (как обеспеченные залогом имущества должника) и Укрэксимбанка – на 4,2 млрд грн, а также ООО "Завод модифицированных жиров" (215,25 млн грн), ЧАО "Креатив" (на 671,3 млн грн), Офиса крупных налогоплательщиков ГФС (203,1 млн грн), корпорации "Система ССБ" (316 млн грн).

Хозсуд Киева констатировал, что "требования кредиторов, признанные судом и включенные в реестр требований кредиторов, не удовлетворены в связи с тем, что ликвидатором не обнаружено достаточно имущественных активов, подлежащих включению в конкурсную массу для погашения кредиторских требований".

Ранее Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Приднепровский маслоэкстракционный завод" из группы "Кернел" Андрея Веревского приобрести завод по переработке семян подсолнечника и производству масла, который принадлежал ЧП "Эллада".

Согласно судебным материалам, общая кредиторская задолженность "Креатив Групп" – 6,96 млрд грн.

Группа "Креатив" была одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, снижение НДС для аграриев было ошибочным решением, которое стимулирует сырьевую отрасль, в то время как Украине нужно развивать переработку, заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев