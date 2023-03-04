Кому в Украине платят больше всего: Госстат назвал самые "денежные" и "бедные" профессии

В 2022 году размер средней зарплаты в Украине составил 14 857 грн. При этом на самом высоком уровне она была в IV квартале года (октябрь-декабрь) – 16 477 грн. Больше, чем другим, в это время платили работникам отрасли информация и телекоммуникации – в среднем 33 510 в месяц. Меньше всего – сферы почтовая и курьерская деятельность: в среднем 9 568 грн.

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Об этом свидетельствуют данные Госстата. Согласно им, больше 30 000 грн в конце 2022 года платили и работникам сферы финансовая и страховая деятельность. Оплата их труда оценивалась в среднем в 30 231 грн.

Больше 20 000 грн получали работники ряда сфер. Ими являются:

авиационный транспорт – 28 736 грн;

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 25 421 грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 22 725 грн.

Вплотную подобралась к этому уровню сфера водного транспорта. Ее представители в октябре-декабре 2022 года получали в среднем 19 657 грн зарплаты.

Более 15 000 грн платили сразу в нескольких сферах. Это:

научные исследования и разработки – 18 555 грн;

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 18 346 грн;

предоставление других видов услуг – 17 020 грн;

промышленность – 16 120 грн;

складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта – 16 064 грн;

здравоохранение – 15 043 грн.

Еще в большем количестве сфер зарплаты хоть и не дотягивали до 15 000 грн, но и превышали 10 000 грн. Этими отраслями являются:

здравоохранение и оказание социальной помощи – 14 880 грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 14 823 грн;

искусство, спорт, развлечения и отдых – 13 930 грн;

сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство – 13 858 грн;

наземный и трубопроводный транспорт – 13 742 грн;

образование – 13 429 грн;

сельское хозяйство – 13 295 грн;

деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 13 144 грн;

деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 13 094 грн;

операции с недвижимым имуществом – 12 431 грн;

функционирования библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – 12 400 грн;

строительство – 10 269 грн.

Меньше, чем другим, платили работникам 2 сфер – их средние зарплаты оказались ниже 10 000 грн. Это:

временное размещение и организация питания 9 714 грн;

почтовая и курьерская деятельность – 9 568 грн.

Как изменились зарплаты

Как рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), по сравнению с 2021 годом, в 2022-м номинально зарплата в Украине выросла. Увеличение составило 6%.

Однако в реальном измерении она сократилась, став на 12% ниже. При этом в долларовом эквиваленте по среднегодовому официальному курсу в 32,34 грн/долл средняя зарплата также сократилась – на 10,5%.

"Падение ощутимо. Но это все еще больше уровня 2020 года", – подчеркнул Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2023 году значительной части украинцев урежут зарплаты. О таких планах заявили 11% представителей малого бизнеса, опрошенных Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА). В то же время 28% сообщили о намерении повысить оплату труда своих сотрудников.

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