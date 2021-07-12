Коболев рассказал, за что получил премию в 'Нафтогазе'

Экс-глава "НАК Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что топ-менеджеры украинской компании получили многомиллионные премии в 2020 году за выполненные перед госбюджетом обязательства по отчислениям налогов и части прибыли. Таким образом Коболев отреагировал на данные СМИ, что в 2020 году правление НАК получило $30 млн бонуса, несмотря на почти 20 млрд грн чистого убытка.

"Менеджмент "Нафтогаза" по итогам 2020 года выполнил все главные поставленные перед ним задачи. Кто-то выполнил хорошо, кто-то плохо. Все зафиксировано во внедренной системе управления талантами ", – отметил Коболев. Об этом сообщает liga.net.

По его словам, каждый из директоров и членов правления получил премии в пределах максимально разрешенного лимита, который прописан в контракте каждого сотрудника "Нафтогаза".

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"Более того, прибыльность в отдельно взятом году не является главным показателем эффективности компании. Не нужно заканчивать МБА, чтобы знать прописную истину, которой пользуются все инвесторы, – "cash is king". Говоря проще, разумного акционера в первую очередь интересует денежный поток, который генерирует бизнес сейчас и будет генерировать в будущем", – резюмировал Коболев.

Ранее сообщалось, что руководство НАК "Нафтогаз" в 2020-м суммарно получило 610,1 млн грн вознаграждения. При этом компания в минувшем году получила убыток в 19 млрд грн.

Размер вознаграждений членов правления устанавливает наблюдательный совет. В своем письме глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко просит набсовет на заседании рассмотреть и утвердить подготовленный отчет по вознаграждениям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Юрий Витренко, сменивший Андрея Коболева на должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", заявил, что занять пост ему предложили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.