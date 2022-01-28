Украинцы жалуются на сбои банкоматов ПриватБанка: деньги списывают, но не выдают

Украинцы жалуются на сбои в работе банкоматов ПриватБанка. В самом же банке проблему признают и утверждают, что работают над решением каждого отдельного случая.

Свои жалобы они разместили на сайте "Минфин". Так, пользователь под ником Vita230577 отметил, что через "приватовский" банкомат снимал деньги с карты Monobank.

Первая транзакция прошла успешно и я получил 1000 грн. После этого, запросил еще 1000 грн – и тут произошел сбой. "Кормушка" несколько раз открывалась, но ничего не выдавала и так длилось 15-20 сек. После этого на экране загорелось надпись, что нужно обратиться к банку, который выдал карту, касаемо получения денег. А еще – что по техническим причинам выдача налички невозможна", – рассказал он.

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Далее, по его словам, он связался с Monobank'ом, где ему пообещали, что "все будет в порядке". После чего пошел в магазин, а когда выходил из него, увидел возле банкомата работника ПриватБанка, "который что-то делал с банкоматом".

"Я подошел к нему со своей проблемой. Он сообщил, что все в порядке и я могу попробовать снять еще денег, а те которые не получил, мне банк в ближайшие пару часов вернет. Какового было мое состояние, когда я снова не получил 1000 грн по той же причине", – подчеркнул Vita230577.

После этого он, по его словам, связался и с Monobank'ом, и с ПриватБанком. В первом, утверждает Vita230577, ему сообщили о подаче заявки на оспаривание. А во втором, по его словам, просто "отфутболили".

Похожая история случилась и клиенткой ПриватБанка – NataliaVash. "Снимала деньги с карточки мужа. Банкомат потужился 2 раза, но денег так и не выдал. После чего на экране появилось сообщение о технической ошибке", – рассказывает она.

По ее словам, она обратилась к сотруднице банка, которая предложила удостоверится, произошло ли снятие денег. "Оно таки произошло, а сумма немаленькая – 3 000 грн", – отметила NataliaVash.

Далее ее муж оставил соответствующую заявку службе поддержки банка. В ответ на которое через несколько дней пришел ответ, что "проблем не нашли".

"Муж вновь оставил заявку. Через несколько дней ответ: заявка отклонена, проблем не выявили", – рассказала клиентка.

Что ответили в банке

В ПриватБанке проблему признают. И говорят, что работают над решением каждого отдельного случая.

"Сожалеем, что возникла такая ситуация. Способ и сроки возврата денежных средств по таким операциям регламентированы международной платежной системой. По обращению клиента банк-эмитент (выпустивший карту) карты подает заявку на возврат средств. Мы обратились в частное сообщение, чтобы уточнить детали операции", – ответили его сотрудники Vita230577.

А в ответе NataliaVash они обратили внимание на то, что всю необходимую информацию предоставляют исключительно собственнику карты. А также отметили, что решение о возврате средств принимается на основании проверки данных из банкомата.

"Извиняемся за неудобства. При обработке заявки на возврат средств по операции в банкомате профильные специалисты проверяют данные из банкомата и при необходимости результаты инкассации и на их основе принимается решение о возврате средств, если операция была неуспешна. По понятным причинам мы не можем предоставить информацию без обращения клиента", – говорится в ответе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мошенники через поддельный сайт списали все деньги с карты клиентки ПриватБанка. Сумма возвращению не подлежит. В банке говорят, что ранее неоднократно предупреждали о том, что "не нужно переходить по сомнительной ссылке и тем более указывать данные и пароли", а также дают советы, как не стать жертвой мошенников.