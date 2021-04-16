Кирилл Тимошенко сообщил о запуске новых рейсов между украинскими городами

Уже в июне этого года авиакомпания Windrose ("Роза ветров") планирует запуск регулярных авиарейсов из Киева в Ужгород, Черновцы и Кривой Рог.

Об этом сообщил заместитель председателя Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, передает "Интерфакс-Украина".

"В ближайшие годы в рамках президентской программы "Большая стройка" мы планируем восстановить 16 региональных аэропортов. И как раз на днях мы получили очередной мощный сигнал, который указывает, что мы движемся в правильном направлении: принято решение, что уже в июне украинская авиакомпания Windrose запускает регулярные авиарейсы еще в три города - Ужгород (трижды в неделю), Черновцы (трижды в неделю) и Кривой Рог (четыре раза в неделю)", – заявил он.

Перелеты будут осуществляться на новых самолетах ATR-72-600, предназначенных для региональных перевозок.

"Решение авиакомпании – еще один стимул для того, чтобы активнее развивать инфраструктуру в аэропортах", – отметил Тимошенко и добавил, что государственная власть ориентирована на то, чтобы популяризировать среди украинцев привычку пользоваться внутренними авиаперевозками, а для перевозчиков – создать комфортные условия для работы.

По словам главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, реконструкция международного аэропорта в Кривом Роге является частью программы Президента "Большая стройка". Финансирование работ будет осуществляться за счет государственного, местного бюджетов и инвесторов.

"С лета воздушные ворота города готовы принимать регулярные рейсы авиакомпании Windrose. Самолеты будут следовать в аэропорт "Борисполь". Оттуда пассажиры смогут продолжить путешествие в другие украинские города. По факту аэропорт будет обслуживать потребности 600-тысячного города и двух больших областей – Днепропетровской и Кировоградской. Эти рейсы вдохнут новую жизнь в сам аэропорт и весь регион", – рассказал Резниченко.

Напомним, ранее заместитель главы ОП, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал, что с этого года программа Президента расширяется на несколько новых направлений. Одним из них, по словам Тимошенко, станет обновление сети региональных авиахабов.