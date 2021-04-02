Кирилл Тимошенко о "Большой стройке" моста в Запорожье: таких темпов Украина еще не видела

В Запорожье продолжаются активные работы по строительству моста через Днепр, причем темпы, которые взяли мостостроители, ранее в Украине еще никогда не видели.

Об этом сегодня во время инспекции флагманского объекта президентской программы "Большая стройка" заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет Укринформ.

"В прошлом году открыто движение по части моста. Задача – ко Дню Независимости открыть движение по всем частям моста. Работать надо и днем, и ночью. Мост строится темпами, которых не видела страна. Наша задача выполнить поручение президента", – сказал замглавы ОП.

Отмечается, что на данный момент мостостроители уже смонтировали все необходимые блоки на подходах к балочному мосту. Идет подготовка к первому этапу надвигания секции №1. На следующем этапе будут продолжены работы по сборке других секций и по монтажу остальных монтажных блоков.

На текущий момент мостостроители уже смонтировали все необходимые блоки на подходах к балочному мосту

Параллельно на сооружении №9 на острове Хортица продолжаются работы по укладке основания под временные опоры. А в районе Кривой бухты на строительной площадке №1 на завершающем этапе находится сборка четвертой секции пролетного строения моста. Также продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций временных и монтажных опор.

Известно, что монтаж временных опор осуществляется при помощи крупнейшего в Европе плавкрана LK-800. Общий вес одной конструкции – от 400 до 600 тонн.

Глава Укравтодора Александр Кубраков заметил, что для поддержания высоких темпов строительства обеспечено финансирование в объеме 2,2 млрд гривен.

"Финансирование есть. Тот темп, который подрядчик взял, мы сможем поддержать", – приводит "Укринформ" слова Кубракова.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будет построено и восстановлено 245 мостов.