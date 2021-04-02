Кирило Тимошенко про "Велике будівництво" мосту в Запоріжжі: таких темпів Україна ще не бачила

У Запоріжжі тривають активні роботи з будівництва мосту через Дніпро, причому темпів, які взяли мостобудівники, раніше в Україні ще ніколи не бачили.

Про це сьогодні під час інспекції флагманського об'єкту президентської програми "Велике будівництво" заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише Укрінформ.

"Минулого року відкрито рух по частині мосту. Завдання – до Дня Незалежності відкрити рух по всіх частинах мосту. Працювати треба і вдень, і вночі. Міст будується темпами, яких не бачила країна. Наше завдання виконати доручення президента", – сказав заступник голови ОП.

Відзначається, що на поточний момент мостобудівники вже змонтували усі необхідні блоки на підходах до балкового мосту. Йде підготовка до першого етапу насування секції №1. На наступному етапі будуть продовжені роботи зі збирання інших секцій і монтажу інших монтажних блоків.

На поточний момент мостобудівники вже змонтували усі необхідні блоки на підходах до балкового мосту

Паралельно на споруді №9 на острові Хортиця тривають роботи з укладання основи під тимчасові опори. А в районі Кривої бухти на будівельному майданчику №1 на завершальному етапі перебуває збірка четвертої секції прогонової будови моста. Також триває укрупнювальне збирання металоконструкцій тимчасових і монтажних опор.

Відомо, що монтаж тимчасових опор здійснюється за допомогою найбільшого в Європі плавучого крана LK-800. Загальна вага однієї конструкції – від 400 до 600 тонн.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков під час інспекції зауважив, що для підтримки високих темпів будівництва забезпечене фінансування в обсязі 2,2 млрд гривень.

"Фінансування є. Той темп, який підрядник взяв, ми зможемо підтримати", – сказав Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році в Україні буде побудовано і відновлено 245 мостів.