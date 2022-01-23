Кем работать в Украине без опыта: названы самые популярные вакансии и зарплаты

В Украине без опыта работы предлагают вакансии с заработной платой до 17 тыс. грн. Чаще всего речь идет о таких вакансиях: охранник, разнорабочий, горничная, швея, стикеровщик и грузчик. Стоит при этом отметить, что заработная плата на таких работах варьируется от 6,5 тыс. до 15 тыс. грн в месяц.

Об этом OBOZREVATEL рассказала Елена Кирильевнина из компании Jooble. По ее словам, львиная доля сотрудников на таких вакансиях постоянно находятся в пассивном поиске работы. То есть у них уже есть работа, но готовы ее поменять, если предложат на 1000-1500 грн больше.

"Зачастую поиск работы – это стресс для человека, неважно есть у него опыт или нет. Особенно это касается представителей рабочих специальностей, которые часто меняют работу из-за финансовой составляющей. Мы проводили множество интервью с "синими воротничками", в ходе которых выяснили, что 1000-1500 гривен – это существенная сумма, и люди готовы часто менять место работы, чтобы улучшить свое финансовое положение. Часто они находятся в пассивном поиске работы – даже имея работу, соискатели регистрируют свои профили на сайтах по трудоустройству и ждут более интересных предложений от работодателей", – говорит эксперт.

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Отметим, размер зарплаты зависит от сферы, компетенции сотрудника, а также города. К примеру, средняя зарплата в столице может быть в два раза выше, чем в небольшом населенном пункте.

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