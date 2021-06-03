Какие страны лидируют по темпам подорожания жилья и есть ли в списке Украина: статистика

Мировые цены на жилье растут самыми быстрыми темпами за 15 лет. Глобальный индекс цен на жилье, измеряющий средние цены на жилье в 56 странах, вырос на 7,3% в годовом исчислении в первом квартале 2021 года, что является самым быстрым темпом с четвертого квартала 2006-го. По темпам роста цен лидирует Турция.

Об этом сообщает Mansion Global. "Фактором, способствующим росту цен на жилье во всем мире, стала массовая переоценка потребностей в жилье после пандемии, будь то покупатели, ищущие домашние офисы, сады или просто поближе к открытым пространствам. Требования к дому возросли из-за изоляции, и домовладельцы задумались о том, где и как они хотят жить, что побудило многих переехать или купить второй дом", – сказала глава Международного исследования жилого фонда Knight Frank Кейт Эверетт-Аллен.

С ростом цен на 32% по сравнению с прошлым годом Турция возглавляет рейтинг пятый квартал подряд. Однако без учета инфляции реальные цены на жилье в стране росли примерно на 16% ежегодно.

Годовой рост цен в 13 странах, в основном развитых, был выражен двузначными числами. К ним относятся Новая Зеландия (22%), США (13%), Швеция (13%), Австрия (12%), Канада (10,8%) и Великобритания (10,2%).

Видео дня

"Домовладельцы в этих развитых странах также наблюдали одни из самых высоких показателей накопленных сбережений. Для некоторых это может означать, что теперь у них есть залог за свой первый дом, или же дать возможность существующим домовладельцам модернизироваться ", – отметила Эверетт-Аллен.

Например, по оценкам Банка Англии, с начала пандемии коронавируса британские домовладельцы накопили сбережений на 250 миллиардов фунтов стерлингов ($354 млрд).

Ранее сообщалось, что в Украине прогнозируется дальнейший рост стоимости квартир на десятки процентов в ближайшие месяцы. В целом в 2021 году цена жилья вырастет на 20-25%.

При этом за последний год цены на недвижимость в крупнейших украинских городах выросли на 12-18%. По прогнозам генерального директора промышленно-строительной группы "Ковальская" Сергея Пилипенко, средняя цена на квартиры на первичном рынке Киева в 2021 году может вырасти на 15-20% до $1,3 тыс за квадратный метр. К концу 2023-го этот показатель может достичь $2 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL: