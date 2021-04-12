Какие профессии в будущем будут наиболее популярны в Украине: озвучен список

Наиболее востребованы сейчас и будут популярны в будущем профессии, связанные с информационными технологиями. Среди них: специалисты по обработке больших данных, WEB-дизайнеры, тестировщики программного обеспечения, разработчики программ и приложений.

Технологии продолжают активно развиваться, а спрос и конкуренция на рынке труда среди таких специалистов будет только расти. Об этом заявила руководитель по подбору персонала и управления сайта по поиску работы Jooble Оксана Огневая.

Практика показывает, что сейчас активно работают удаленно специалисты со знанием языков – для работы переводчиком или репетитором, им необходимо только стабильное интернет-соединение. Удаленные операторы и администраторы в сфере торговли, специалисты в сфере рекрутинга, продаж, консалтинга, других услуг могут работать не выходя из дома.

При этом, профессии, в которых стоимость найма и онбординга (адаптации) человека в компании превышает стоимость автоматизации процесса, с большой вероятностью в будущем отойдут в прошлое. Из более стабильных и менее трендовых профессий, которые, по мнению эксперта, однозначно будут пользоваться спросом в будущем – врачи, юристы, преподаватели, агрономы.

Напомним, что в связи с карантинными ограничениями и локдаунами, работодатели в больших городах стали более лояльны к удаленной работе и начали набирать на вакансии работников с регионов. Кроме того, больших сокращений персонала сейчас ждать не стоит.

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