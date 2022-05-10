Какие профессии будут востребованы после войны в Украине: опубликован список

В Украине после войны будут востребованы работники таких сфер: строительство, медицина, логистика, IT и военная сфера. Кроме того, будут востребованы также сотрудники в аграрной сфере.

Об этом со ссылкой на оценки экспертов рынка труда сообщает издание Фокус. Так, в сфере строительство будут затребованы все специалисты: архитекторы, инженеры, маляры, штукатуры, разнорабочие. "Одно рабочее место в строительстве — это шесть-семь рабочих мест в смежных отраслях, обслуживающих строительную отрасль", – полагает Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи.

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Руслана Березовская из grc.ua считает, что специалисты рабочих специальностей были в дефиците в Украине и до полномасштабной войны. Теперь же нехватка "рабочих рук" может обострится. В том числе нужны будут люди в аграрной сфере.

"После войны, я думаю, и дальше будут востребованы профессиональные военнослужащие, будет развиваться военно-промышленный и оборонный комплекс", – говорит Березовская.

Отметим, в Украине рынок труда из-за войны оказался в состоянии кризиса. Количество вакансий резко сократилось, а средняя зарплата снизилась с 15 035 до 13 736 грн только за первый месяц полномасштабной войны России против Украины.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине после окончания войны рынок труда постепенно восстановится. Однако список востребованных и перспективных профессий кардинально изменится.