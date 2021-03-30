Какие предприятия в Украине сделают "неприкосновенными": в Раде проголосовали за список в первом чтении

В Верховной Раде 289 голосами 30 марта за основу утвердили список предприятий, которые нельзя приватизировать. В них вошли компании, в которых большая часть (50+ акций) принадлежит государству.

Об этом говорится в законопроекте №4020, который разработал и подал в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль (чтобы посмотреть поименное голосование, доскролльте новость до конца). В список попали несколько десятков предприятий (среди них "Национальный цирк", "Нафтогаз", "Энергоатом", "Укрпочта"). Полный перечень смотрите ниже:

"Законопроектом предлагается утвердить перечни объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", – говорится в документе. Документ позволит защитить те предприятия, которые имеют стратегическое значение.

С другой стороны, в государственной собственности находится около 3700 предприятий (часть из которых не работает), которые из-за неэффективного управления находятся на грани банкротства. Их приватизация позволит бизнесу развивать новые направления, создавать рабочие места и приносить в бюджет налоги.

Один из примеров удачной приватизации – производство спирта в стране. В Украине долгое время существовала государственная монополия на производство спирта. Неэффективное управление и полное отсутствие конкуренции привело к возникновению огромной доли контрафактной продукции. При этом производство спирта государством превратилось в схему незаконных поборов с производителей алкоголя.

Продажа спиртовых заводов может привести к появлению рыночных условий, конкуренции среди разных производителей. Это позитивно повлияет и на цены, и на качество, и на налоговые поступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 сентября Фонд государственного имущества объявил о начале приватизации спиртовых заводов. Глава ФГИ отметил, что график аукционов будет достаточно плотным – по два в неделю.

В 2021 году одним из источников финансирования дефицита госбюджета станут поступления от приватизации. В проект госбюджета они заложены на уровне 6 млрд грн.