Какие квартиры можно снять в Киеве и Львове за 10 тыс. грн. Фото

Цены на аренду жилья во Львове выше, чем в Киеве. Стоимость однокомнатной квартиры в столице в феврале составила 9 тыс. грн, а в городе Льва – 15,5 тыс. грн.

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Аналитики bird проверили, какую квартиру можно снять в двух городах за 10 тыс. грн. Об этом пишет finance.ua.

Жилье в центре города

В столице ближайшей к центру с таким бюджетом жилье недалеко от станции метро "Олимпийская" (ул. Большая Васильковская), цена аренды которой – 8,5 тыс. грн. Общая площадь квартир составляет 34 кв. м.

Во Львове сдается квартира в нескольких десятках метров от Ратуши – 7,5 тыс. грн. Общая площадь жилья составляет 16 кв. м.

Недалеко от центра города

В Киеве предлагают квартиру по улице Гончара, находится "возле Золотых ворот". Она обойдется арендатору в 10 тысяч гривен. Общая площадь дома – 38 кв. м.

В свою очередь, во Львове на улице Ивана Франко сдают однокомнатную квартиру, стоимость аренды которой 7 тыс. грн. Общая площадь – 50 м².

На окраине города

В столице можно снять квартиру в Святошинском районе (ул. Львовская). Цена аренды жилья – 10 тыс. грн, общая площадь составляет 36 кв. м. Новостройка, меблированная, с кондиционером, бойлером и посудомоечной машиной.

В городе Льва такую квартиру можно снимать на микрорайоне Сихов (ул. Сиховская). Стоимость – 10 тыс. грн. Площадь жилья – 45 кв. м. Предлагают довольно просторную квартиру, где значительную часть квадратуры занимает ванная комната.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ренда жилья в Киеве подешевела – за месяц цены снизились со средних 12,7 тыс. грн. до 12 тыс. грн. При этом 1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 8 тыс. грн.

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