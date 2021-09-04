Какие квартиры больше всего подорожали в Украине: озвучены цифры

В Украине активно растут цены на жилые новостройки бизнес-класса. Так, в Киеве, стоимость на данный момент составляет 48,8 тыс. грн. Для сравнения, это на 30% дороже, чем за аналогичный период минувшего года.

Об этом рассказал СЕО компании ENSO Рамиль Мехтиев для "Интерфакс" ."Бизнес-класс дорожает активнее, чем средние цены на новострои столицы, которые за год поднялись с 26,6 тыс. до 32 тыс./кв. м, то есть на 20%", – заявил специалист.

По его словам, это объясняется более высокой долей импортных составляющих при стройке недвижимости бизнес-класса. В свою очередь ситуацию с импортными материалами усложняют карантинные ограничения и локдаун.

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Также в бизнес-классе в основном намного сложнее архитектурные и проектные решения. А это уже несет дополнительные издержки на материалы и на выполнение строительных работ квалифицированными работниками. "Не стоит также упускать из виду общемировой тренд подорожания жилья и то, что в Украине недвижимость стала едва ли не главным инструментом инвестирования для граждан. Это увеличивает спрос, что в свою очередь влияет и на цену", – объясняет Мехтиев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине за первые 7 месяцев 2021-го цены на квартиры в Киеве, Днепре, Харькове, Львове и Одессе выросли примерно на 6,4-9%. При этом уже грядущей осенью стоимость может увеличиться еще больше.