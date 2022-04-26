Признание мировым сообществом России террористическим или фашистским государством практически мгновенно изменит статус войны Украины с Россией. Война отечественная станет войной мировой, в которой Украина будет воевать не только за свою свободу и независимость, она будет воевать за свободу и территориальную целостность стран Европы.

В этой связи Запад вынужден будет незамедлительно ввести эмбарго на энергоносители России и предоставить Украине самое современное оружие, которое только есть в странах НАТО, вплоть до крылах ракет и истребителей. Чем отличатся государство-террорист от фашистского государства? В государстве-террористе ответственность за действия и поступки несет власть, в фашистском государстве ответственность лежит также и на всем народе, избравшим преступную власть. Поэтому признание России государством фашистского толка предпочтительнее и весомей.

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Фашизм это не исторический термин, а современность. Как все мы знаем - история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса. Первый раз повторение истории Второй мировой мы видим сегодня в Украине, - трагедию страны и народа. Второй раз мы увидим фарс, как российские "борцы с нацизмом" превратятся в военных преступников и страна расколется на множество мелких государств, а преступники пойдут под суд. В ряде стран Европы заговорили о геноциде украинцев, с этим не поспоришь, однако геноцид какой-то нации это лишь следствие 5 главных признаков нацистского государства фашистского толка, а именно:

Великодержавный шовинизм, Слияние всех ветвей власти с бизнес элитой и СМИ, Агрессия против соседей и аннексия сопредельных территорий, Преследование оппозиции и политические убийства, Возвеличивание фюрера.

Все эти признаки были в нацистской Германии, все они есть в России с 2014 года. Геноцид евреев в нацистской Германии не являлся самоцелью 3-го Рейха. Ненависть к какому-то народу и его геноцид это характерная черта любого неонацистского государства.

В Конгрессе Соединенных Штатах начали говорить о необходимости признания России террористическим государством. Этот термин ближе американским законодателям, чем фашизм, который они не видели на своей земле и не испытали. Есть два пути добиваться в странах Европы признания России государством фашистского толка. Первый путь – озвучивание этих 5 признаков фашизма президентом Украины, дипломатами и делегациями, второй путь - добиваться народами европейских стран такого признания в своих парламентах и в верховной власти. В случае успеха, президенту Зеленскому не надо будет просить кого-то дать Украине современное оружие или ввести эмбарго на энергоносители России. Любая западная компания, продолжающая экономические отношения с государством – террористом или государством с фашистским устройством, подпадает под уголовную статью "О сотрудничестве с преступным режимом". Тогда вступают в силу совершенно другие механизмы воздействия на бизнес и даже на исполнительную власть.

Два месяца войны в Украине изменили сознание народов мира. Теперь не надо никому доказывать, что Россия это государство –агрессор. Теперь пришло время доказать и признать, хотя это очевидно из истории и главных признаков фашизма, что Россия это государство неофашистской формации.