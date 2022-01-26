В Украине вырастут цены на квартиры: как рынок недвижимости отреагировал на угрозу вторжения РФ

В Украине традиционное для начала года затишье на рынке недвижимости фактически "сгладило" влияние новостей о возможном вторжении России. Опрошенные эксперты считают, что, вероятнее всего, в 2022-м стоимость квартир увеличится на 10-15%. Однако если РФ все-таки пойдет на военную эскалацию, то ситуация будет непредсказуемой и это коснется не только цен на дома и квартиры.

Как и почему может измениться стоимость квартир, читайте в материале OBOZREVATEL.

Известный киевский риелтор, автор блога о недвижимости "Графиня" Наталья Медведева говорит, что новости безусловно влияют на настроения участников рынка и вызывают у них тревожность. Но вот на рынке такие настроения не отразились.

"Видим, что люди пошли в банк, снимают депозиты, меняют гривни. Но ни мои клиенты, ни клиенты моих коллег, о которых мне известно, сделки не отменяли. Могу отметить, что многое зависит от суммы сделки. Чем дороже квартира, тем смелее себя ведет клиент. Если это 60-70 тыс. долларов за квартиру, там одна ситуация. А если человек покупает не первую квартиру за 300 тыс. долларов, там совершенно другая ситуация. Такие клиенты смелее. Но никто не собирает деньги и никуда не бежит", – говорит она.

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Хотя и без новостного фона с конца декабря почти до конца января на рынке недвижимости наблюдается затишье, отмечает руководитель Комитета по информационным системам и аналитике Ассоциации специалистов по недвижимости Эдуард Бразас. Поэтому эксперты и аналитики пока еще не видят влияния от большого количества сообщений СМИ о возможной военной эскалации.

"Если кто-то из-за панических настроений и отказался от сделки, то этот случай остался незамеченным и на общую ситуацию не повлиял. Я бы сказал, что активность уже началась. Есть просмотры, контакты. Традиционная ситуация, которая повторяется из года в год", – говорит Бразас.

Директор City Development Solutions Роман Герасимчук также считает, что новостной фон последних нескольких недель на рынок недвижимости не повлиял. "В ноябре перестал расти спрос, в том числе на фоне новостей. Но спрос сохраняется, независимо от ситуации. Рынок спокойный", – отмечает эксперт.

В целом же рынок недвижимости имеет достаточно высокую инерцию. Ожидать, что после серии новостей о возможном полномасштабном нападении цены рухнут, не стоит. Но если такое состояние продолжится, то ситуация будет развиваться по другому сценарию.

Рынок недвижимости – лакмусовая бумага экономики. Чем больше украинцы зарабатывают, чем надежнее банковская система и доступнее ипотека, тем быстрее дорожает жилье. Энергетический кризис, закрытие предприятий, ухудшение бизнес-климата – все это приведет к проблемам и на рынке недвижимости. Но ожидать этого в перспективе ближайших месяцев или даже года не стоит. Абсолютное большинство опрошенных OBOZREVATEL экспертов склоняется к мысли, что 2022-й закончится ростом цен, если не будет военной эскалации.

Первый сценарий – военной эскалации не будет, цены вырастут от 10 до 15%

Такого мнения придерживаются все опрошенные эксперты. "Я бы сказала, что квартиры подорожают на 10-15%. Это нормальная экономическая ситуация, есть инфляция промышленных товаров, дорожают строительные материалы, продукты. В первую очередь растет первичный рынок, а потом к нему подтягивается и вторичка", – считает Медведева.

Она также отметила, что украинцы будут охотнее покупать уже готовое жилье. Риелтор советует также рассматривать варианты покупки в ипотеку. Ставки по ней достаточно высокие, но тут стоит учитывать, что львиную их долю "съест" инфляция. То есть, если вы в течение 7 лет ежемесячно должны платить 10 тыс. грн банку, то вполне возможно, что через несколько лет эта сумма значительно обесценится, а ваш платеж останется фиксированным. Это выгоднее, чем платить за аренду недвижимости.

"Если новости об угрозах останутся только угрозами, рынок в этом году вырастет. Чуть более медленными темпами. 2021-й закончился хорошим приростом. Но при этом рост цены можно назвать условно естественным. На первичном рынке мы ожидаем подорожание на 12% за год", – говорит Герасимчук.

Второй сценарий – рынок может обвалиться

Если возникнет форс-мажор, новое военное вторжение со стороны России, то рынок недвижимости, как и вся экономика, может значительно рухнуть. Стоимость жилья упадет, а покупательная способность украинцев обрушится. Такой сценарий нельзя исключать, однако ни один из экспертов не согласился оценить, как в таком случае поменяются цены. "Тогда уже будет не до квартир", – объясняют эксперты.

В целом же любое потрясение может быть связано исключительно с экономической ситуацией в стране. Сообщения о том, что Россия готовит военное вторжение, уже повлияли на стоимость украинских ценных бумаг, нанесли вред бизнес-климату Украины в глазах иностранных инвесторов и привели к подорожанию доллара. И если цены на квартиры упадут, то, вероятно, произойдет это после того, как и количество желающих их приобрести станет в разы меньшим.