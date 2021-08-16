Как будут работать банки и почта во время длинных выходных ко Дню Независимости: график

Украина 24 августа будет отмечать День Независимости, посему в период с 22 по 24 число в стране будут официальные выходные. Нацбанк перенес рабочий день с 23 августа (понедельник) на 28 августа (суббота).

Так, межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) 28 августа будут осуществляться датой того же дня. В свою очередь с 21 до 24 августа переводы через СЭП будут осуществляться датой банковского дня 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

При этом 23 августа банки (в случае необходимости) могут проводить кассовые операции. Кроме того, они должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

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"Новая почта" также определилась с графиком работы на выходные. Так, 22 и 23 августа отделения и курьерская доставка украинской компании будут работать по своему обычному графику. 24 августа "Новая почта" будет работать по графику субботы – с 9:00 до 17:00 – 18:00. Однако такой график будет не у всех отделений.

Ранее сообщалось, что мероприятия по случаю Дня Независимости Украины, 24 августа, посетят многие иностранные делегации. Их безопасность в стране будут обеспечивать десятки автомобилей BMW, которые специально для этого арендовало Управление государственной охраны (УГО).

Как сообщал OBOZREVATEL, по случаю 30-летия Независимости Украины по всей стране состоится около 150 торжественных мероприятий. За неделю до самого события в Софийский собор Киева прибудет оригинал Конституции Пилипа Орлика.