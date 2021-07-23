Apple работает над новой услугой, которая позволит потребителям оплачивать любые покупки Apple Pay в рассрочку. Компания планирует сотрудничать с Goldman Sachs Group — кредитором для заимствования средств, необходимых для рассрочки. Главный финансовый директор Goldman Стивен Шерр заявил, что “в работе с Apple есть много возможностей”. О каких же возможностях он говорит?

Игра Apple с Apple Pay Later — это долгосрочное внедрение Apple Pay и Apple Card, а также их экосистем. Данное предложение — главный конкурент сервиса "покупай сейчас, плати позже" компаний Affirm, Afterpay. После публикации новости акции Affirm упали на 10%, Afterpay на 9,6%. Однако Apple не планирует соревноваться с упомянутыми игроками. Apple фокусируется на рынке Google, PayPal и Square. Возникает вопрос, чем же они завоюют своих клиентов?

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Проведем параллель с Apple Pay. Я действительно не заметила, как моментальная оплата телефоном вошла в привычку. Каждый раз у кассы я инстинктивно беру свой телефон и совершаю покупку через Apple Pay. Несколько секунд — и слышен звон терминала. Именно моментальность стала залогом успеха Apple Pay, а затем и Google Pay. На платежное решение Apple приходится около 5% глобальных транзакций по картам, и к 2025 году планируется обработка 1 из 10 таких платежей.

Думаю, что моментальность сыграет важную роль и для Apple Pay Later. Более того, Apple Pay может предоставить сильную сеть распространения, которая облегчит подключение пользователей. Продукты Apple Card и Apple Pay снизят порог для принятия решения BNPL, поскольку потребители уже привыкли к Apple в качестве своего рода банковского игрока. Немаловажно, что Apple контролирует огромные цифровые торговые площадки — магазины собственных товаров и глобальную электронную торговлю через свои веб-сайты. Проще говоря: Apple продает много дорогих продуктов, которые были бы хорошими кандидатами для покупки через сервис Apple Pay Later.

Отвечаю на обоснованный довод о том, что мы можем подтянуть в свой Wallet обычную кредитную карту и по тому же принципу покупать продукт в рассрочку. Но процесс использования этих решений — BNPL и кредитной карты — значительно отличается. Так, например, через Apple Pay Later вы можете подать заявку онлайн и получить одобрение практически мгновенно. А вот для получения кредитной карты требуется проверка кредитоспособности. Тут уже стоит учитывать собственные потребности.

Согласно отчету Global Payment Report 2020 от Worldpay, в течение следующих трех лет мировой объем транзакций по модели BNPL вырастет минимум на 54%. Украина до недавнего времени не входила в эту статистику из-за отсутствия на финансовом рынке прозрачного способа оплаты покупок частями. Сегодня в Украине пользуются решением BNPL, которое предоставляют местные ecommerce платформы. Вероятно, сервис от Apple в первое время будет доступен только в США. Но успех Apple Pay Later кажется мне вполне реальным, потому стоит ожидать его и в Украине. Тем более компания уже сделала первый шаг к сотрудничеству с нашей страной — открыла официальный офис.

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